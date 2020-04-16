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Prenses Diana neden öldü? Lady Diana'nın sırları bir bir ortaya çıkıyor! Her fotoğraf bir yalanmış
Prenses Diana neden öldü? Lady Diana'nın sırları bir bir ortaya çıkıyor! Her fotoğraf bir yalanmış
Prenses Diana neden öldü? 1997 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Lady Diana yani Diana Spencer'in ölümü ardındaki sis perdesi aralanmadı. Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen, dönemin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
16.04.2020 11:08
- Son Güncelleme: 16.04.2020 11:08
PERİ MASALI DEĞİLDİ
Sadece ülkesinde değil tüm dünyada milyonlarca kişi için "gönüllerin prensesi" olan Prenses Diana'nın dışarıdan bakıldığında bir peri masalı gibi görünen düğününde farklı duygular içinde olduğu ileri sürüldü.
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DÜĞÜNÜN BİLİNMEYENLERİ
Channel 5'ta yayınlanan Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı.
PRENS'İN AŞK HAYATI MERCEK ALTINDA
Belgesel, Prens Charles'ın 1981'de Diana Spencer ile evlenmeden önceki aşk hayatı ve şu an evli olduğu Camilla Parker Bowles ile ilişkisi üzerine odaklanıyor.
GERÇEKLER GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİ
Kraliyet muhabiri olarak çalıştığı 1989 ile 2003 yılları arasında Prenses Diana ile de çok yakınlaşan Jennie Bond'un anlattıkları 1981'deki kraliyet düğünün kapalı kapılar ardında yaşanan ve peri masalına hiç benzemeyen gerçeklerini gözler önüne serdi.
MEZBAHAYA GİDEN KOYUN GİBİ
Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı."