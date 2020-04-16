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Prenses Diana neden öldü? Lady Diana'nın sırları bir bir ortaya çıkıyor! Her fotoğraf bir yalanmış

Prenses Diana neden öldü? 1997 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Lady Diana yani Diana Spencer'in ölümü ardındaki sis perdesi aralanmadı. Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen, dönemin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

16.04.2020 11:08 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





