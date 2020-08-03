Prenses Diana neden öldü? Lady Diana'nın hayatı film oluyor... Tüm sırlar bir bir ortaya çıkacak
Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen habere göre, Lady Diana'nın hayatının kritik dönemleri beyaz perdeye yansıyacak. Filmin Lady Diana'nın 25. ölüm yıldönümünde vizyona gireceği belirtiliyor.
Kraliyet ailesine adımını attığı günden itibaren adından sıkça söz ettiren Lady Diana'nın hayatı film oluyor. Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Lady Diana'nın 1997 yılındaki ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Edinilen habere göre, Lady Diana'nın hayatının kritik dönemleri beyaz perdeye yansıyacak. Filmin Lady Diana'nın 25. ölüm yıldönümünde vizyona gireceği belirtiliyor.
Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Lady Diana birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Lady Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçek ve kan donduran itirafları...