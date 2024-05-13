SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ıydı! Ataberk Mutlu'nun son haline bakın! Değişimi olay! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, son haliyle gündem oldu. Mutlu, yıllar sonra dizide babasını canlandıran İlker Kaleli ile aynı karede yer aldı. İkilinin pozu, sosyal medyayı sallarken Mutlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Mutlu için "Koca delikanlı olmuş", "Tanıyamadım", "Nu nasıl değişim" gibi yorumlar yapıldı. İşte Ataberk Mutlu'nun son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 16:09 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:51
Poyraz Karayel’in küçük Sinan’ıydı! Ataberk Mutlu’nun son haline bakın! Değişimi olay! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede... 1

Ataberk Mutlu, ilk olarak Haluk Bilginer, İnci Türkay ve Aysun Kayacı'nın rol aldığı Cuma'ya Kalsa dizisinde karşımıza çıkı.

Poyraz Karayel’in küçük Sinan’ıydı! Ataberk Mutlu’nun son haline bakın! Değişimi olay! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede... 2

4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu, Poyraz Karayel dizisindeki Sinan karakteriyle de adını geniş kitlelere duyurdu.

Poyraz Karayel’in küçük Sinan’ıydı! Ataberk Mutlu’nun son haline bakın! Değişimi olay! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede... 3

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin yer aldığı dizide sergilediği performansla kendine hayran bırakan çocuk yıldız, yıllar sonra gündem oldu.

SON DAKİKA