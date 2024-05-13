Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ıydı! Ataberk Mutlu'nun son haline bakın! Değişimi olay! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, son haliyle gündem oldu. Mutlu, yıllar sonra dizide babasını canlandıran İlker Kaleli ile aynı karede yer aldı. İkilinin pozu, sosyal medyayı sallarken Mutlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Mutlu için "Koca delikanlı olmuş", "Tanıyamadım", "Nu nasıl değişim" gibi yorumlar yapıldı. İşte Ataberk Mutlu'nun son hali...