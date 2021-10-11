Popstar Mehtap Yılmaz’ı gören tanıyamadı bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı: ‘Bu Popstar Mehtap mı?’
Popstar Mehtap Yılmaz'ı gören tanıyamadı! 'Bu Popstar Mehtap mı?' yorumlarının havada uçuştuğu fotoğraflar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılmış, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı Mehtap Yılmaz... İşte değişimiyle şaşırtan Popstar Mehtap'ın son hali...
11.10.2021 12:35
- Son Güncelleme: 11.10.2021 12:44