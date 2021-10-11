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Popstar Mehtap Yılmaz’ı gören tanıyamadı bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı: ‘Bu Popstar Mehtap mı?’

Popstar Mehtap Yılmaz'ı gören tanıyamadı! 'Bu Popstar Mehtap mı?' yorumlarının havada uçuştuğu fotoğraflar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılmış, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı Mehtap Yılmaz... İşte değişimiyle şaşırtan Popstar Mehtap'ın son hali...

11.10.2021 12:35 - Son Güncelleme: 11.10.2021 12:44
Popstar Mehtap Yılmaz’ı gören tanıyamadı bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı: ‘Bu Popstar Mehtap mı?’

'BU POPSTAR MEHTAP MI?'

Popstar Mehtap Yılmaz'ı gören tanıyamadı, bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Popstar Mehtap Yılmaz’ı gören tanıyamadı bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı: ‘Bu Popstar Mehtap mı?’

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor. Mehtap Yılmaz'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Popstar Mehtap Yılmaz’ı gören tanıyamadı bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı: ‘Bu Popstar Mehtap mı?’

Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı.Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...

Popstar Mehtap Yılmaz’ı gören tanıyamadı bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı: ‘Bu Popstar Mehtap mı?’

Popstar Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıyor, mesleğini icra ediyor.

Popstar Mehtap Yılmaz’ı gören tanıyamadı bambaşka biri oldu herkes dönüp bir daha baktı: ‘Bu Popstar Mehtap mı?’

İşte Popstar yarışması ile hafızalara kazınan isimler ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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