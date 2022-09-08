Popstar Abidin’in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan’a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Hobi olarak müzikle ilgilenen Popstar Abidin neler yaptığını şu cümlelerle anlattı:



"Duyunca birçok kişinin şaşırdığı, büyük bir çoğunluğun da takdirini aldığım kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum."

