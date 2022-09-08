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Haberler Magazin Popstar Abidin'in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan'a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

Popstar Abidin'in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan'a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

Popstar Türkiye birincisi Abidin'in son halini görenler tanıyamadı. Tarkan'a benzerliğiyle o yıllar tozu dumana katmıştı, Abidin Özşahin son hali ve yeni hayatıyla gündemde. Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. İşte yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin'in son hali...

08.09.2022 09:36 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:47
Popstar Abidin’in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan’a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

Popstar Abidin'in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan'a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı, Abidin Özşahin şimdilerde bakın ne yapıyor...

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Popstar Abidin’in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan’a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin son haliyle gündem oldu.

Popstar Abidin’in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan’a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

2000'li yılların başında yayınlanan ve herkesi televizyon başına toplayan şarkı yarışması Popstar Türkiye'nin birincisi Abidin şimdilerde neler yapıyor?

Popstar Abidin’in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan’a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Hobi olarak müzikle ilgilenen Popstar Abidin neler yaptığını şu cümlelerle anlattı:

"Duyunca birçok kişinin şaşırdığı, büyük bir çoğunluğun da takdirini aldığım kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum."

Popstar Abidin’in son halini görenler tanıyamadı! 18 yıl sonra ortaya çıktı Tarkan’a benzerliğiyle tozu dumana katmıştı şimdi...

İstanbul'u terk eden Popstar Abidin "Her şeyden önce İstanbul ile bağım hiçbir zaman kopmadı gerek müzik anlamında gerek şu anki mevcut işlerimin sebebiyle. Yarışmadan çok önce Eskişehir'de okurken sık sık ziyaret etmeyi Ankara'dan da kopamadım. Müzik vesilesiyle İstanbul'a yerleştikten sonra yaklaşık dört sene orada ikamet ettim.

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