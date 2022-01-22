Pop müziğe damga vuran İzel bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ‘Göründüğü gibi değilmiş’ dedi meğer Sibel Can ile arasında...
Pop müziğe damga vuran İzel bakın kaç yaşındaymış! Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri olan ve özellikle 90'lı yılların hit şarkılarında imzası olan İzel, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Bir dönem Çelik ve Ercan Saatçi ile kurduğu grupla fırtınalar estiren şarkıcının hayatı da merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının özellikle yaşı merak edilerek "İzel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratıldı. İzel'in yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' derken şarkıcının Sibel Can ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın İzel kaç yaşındaymış...
22.01.2022 22:04
- Son Güncelleme: 22.01.2022 22:04
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan İzel Çeliköz, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündeme geldi.
Bir dönem Çelik ve Ercan Saatçi ile kurduğu grupla fırtınalar estiren ve son yıllarda sakin bir yaşam tercih eden İzel'in hayatı merak konusu oldu.
Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım atan şarkıcının özellikle yaşı merak edilerek "İzel kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratıldı.