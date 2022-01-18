Polat Alemdar'ın 'Savcı Leyla'sıydı! Kurtlar Vadisi'nin güzeli Çiğdem Batur'a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi
Başrollerini Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır), Gürkan Uygun (Memati) ve birçok usta ismin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinin en sevilen karaktelerinden biri de hiç şüphesiz Savcı Leyla idi... Öyle ki Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Çiğdem Batur, birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini hayat veren Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...
18.01.2022 01:45
- Son Güncelleme: 18.01.2022 01:50
Başrollerini Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır), Gürkan Uygun (Memati) ve birçok usta ismin paylaştığı dizi 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edildi.
Dizinin ilerleyen yıllarda çekilen Pusu versiyonunda Savcı Leyla karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Çiğdem Batur, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Kurtlar Vadisi sevenleri, Savcı Leyla'ya hayat veren Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı.