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Haberler Magazin Polat Alemdar'ın 'Savcı Leyla'sıydı! Kurtlar Vadisi'nin güzeli Çiğdem Batur'a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi

Polat Alemdar'ın 'Savcı Leyla'sıydı! Kurtlar Vadisi'nin güzeli Çiğdem Batur'a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi

Başrollerini Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır), Gürkan Uygun (Memati) ve birçok usta ismin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinin en sevilen karaktelerinden biri de hiç şüphesiz Savcı Leyla idi... Öyle ki Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Çiğdem Batur, birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Savcı Leyla' karakterini hayat veren Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

18.01.2022 01:45 - Son Güncelleme: 18.01.2022 01:50
Polat Alemdar’ın ’Savcı Leyla’sıydı! Kurtlar Vadisi’nin güzeli Çiğdem Batur’a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi

Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vuran efsane dizilerin başında geliyor.

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Polat Alemdar’ın ’Savcı Leyla’sıydı! Kurtlar Vadisi’nin güzeli Çiğdem Batur’a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi

Başrollerini Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır), Gürkan Uygun (Memati) ve birçok usta ismin paylaştığı dizi 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edildi.

Polat Alemdar’ın ’Savcı Leyla’sıydı! Kurtlar Vadisi’nin güzeli Çiğdem Batur’a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi

Dizinin ilerleyen yıllarda çekilen Pusu versiyonunda Savcı Leyla karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Çiğdem Batur, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Polat Alemdar’ın ’Savcı Leyla’sıydı! Kurtlar Vadisi’nin güzeli Çiğdem Batur’a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi

Kurtlar Vadisi sevenleri, Savcı Leyla'ya hayat veren Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Polat Alemdar’ın ’Savcı Leyla’sıydı! Kurtlar Vadisi’nin güzeli Çiğdem Batur’a yakın markaj: Gören beğenmeden geçmedi

Batur'un sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.

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