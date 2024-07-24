Plajda romantik anlar! Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay bakın nasıl görüntülendi! Nurgül’ün mayolu halleri çok konuşuldu

Cem Özer'le olan evliliğinden Osman Nejat Özer adında bir oğlu olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Necati Kocabay ile tatil için Marmaris'e gitti. Sezonu burada açan Yeşilçay, önceki gün sevgilisiyle plajda görüntülendi. Ünlü çiftin romantik halleri genç aşıkları aratmazken Yeşilçay fit haliyle dikkat çekti.
Son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündem olan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile tatil için Marmaris'e gitti.
Sezonu burada açan Yeşilçay, önceki gün sevgilisiyle plajda görüntülendi. Ünlü çiftin romantik halleri genç aşıkları aratmadı.
Cadde'de yer alan habere göre; plaja ilk olarak Yeşilçay geldi. Ünlü oyuncu, kendisine göremeyen Kocabay'ın yardımına "Buradayım aşkım" diye seslenerek koştu.