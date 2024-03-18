Pis Yedili'nin Karabiber'iydi! Eda Ece'nin rol arkadaşı Bükre Atala'nın değişimine bakın! Babası da Yaprak Dökümü'nün yıldızı çıktı...

2011-2014 yılları arasında büyük bir ilgiyle izlenen Pis Yedili dizisi, Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi birçok ünlü ismi bir araya getirerek ekranlarda fırtınalar estirmişti. Dizideki karakterleri ve lakaplarıyla hafızalara kazınan isimlerden biri de Karabiber lakaplı Bükre Atala'ydı. Eli maşalı halleriyle gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturan Atala, dizinin yayınlanmasının ardından ekranlardan uzaklaşmıştı. Güzel oyuncunun yıllar sonraki halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Pis Yedili'nin karabiberi Bükre Atala'nın son hali...