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Haberler Magazin Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti

Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti

Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Başrollerinde Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür gibi ünlü isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisinde 'Sevil' karakterini canlandıran Bükre Atala, yıllar sonra gündeme geldi. Genç oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Atala'nın çok değiştiğini belirtirken bir kısmı 'Hiç değişmemiş' yorumunda bulundu. Öte yandan Atala'nın Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozları dikkat çekti. İşte Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın son hali...

21.09.2021 23:56 - Son Güncelleme: 21.09.2021 23:56
Pis Yedili’nin Karabiber’i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti

Kadrosunda Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür'ün yer aldığı Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Sevil' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Bükre Atala, yıllar sonra gündeme geldi.

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Pis Yedili’nin Karabiber’i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti

Oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Atala'nın çok değiştiğini belirtirken bir kısmı 'Hiç değişmemiş' yorumunda bulundu.

Pis Yedili’nin Karabiber’i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti

Öte yandan Atala'nın Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozları dikkat çekti.

Pis Yedili’nin Karabiber’i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti

İşte Bükre Atala başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Pis Yedili’nin Karabiber’i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti

Nurgül Yeşilçay

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