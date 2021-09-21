Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Görenler şaştı kaldı Bükre Atala’nın iddialı pozları dikkat çekti
Pis Yedili'nin Karabiber'i son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Başrollerinde Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür gibi ünlü isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisinde 'Sevil' karakterini canlandıran Bükre Atala, yıllar sonra gündeme geldi. Genç oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Atala'nın çok değiştiğini belirtirken bir kısmı 'Hiç değişmemiş' yorumunda bulundu. Öte yandan Atala'nın Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozları dikkat çekti. İşte Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın son hali...
21.09.2021 23:56
- Son Güncelleme: 21.09.2021 23:56
Kadrosunda Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür'ün yer aldığı Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Sevil' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Bükre Atala, yıllar sonra gündeme geldi.