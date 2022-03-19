Pis Yedili'nin eli maşalı Karabiber'iydi son haliyle Instagram'ın esmer bombası! Bükre Atala bakın kimin kızı çıktı
Kadir Doğulu, Eda Ece gibi isimlerinde ünlü olmasına ön ayak olan dizi olarak biliniyor Pis Yedili. Onlar kariyerlerinde alıp başını yürüse de bazıları ortalardan kayboldu adeta. Onlardan biri de karabiber karakterine hayat veren Bükre Atala. Güzel oyuncunun yıllar sonraki halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Pis Yedili'nin karabiberi Bükre Atala'nın son hali.
19.03.2022 17:42 - Son Güncelleme: 19.03.2022 17:43
2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu.
Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Halil Babür gibi başarılı oyuncuarın yer aldığı dizi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.
Dizide Pis Yedili ekibinde yer alan ve Trafo'ya platonik aşık olan 'Karabiber' karakterine hayat veren genç oyuncu Bükre Atala'nın değişimi görenleri şoke etti.