Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! O da estetik harikası çıktı...

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak.