Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! O da estetik harikası çıktı
Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! O da estetik harikası çıktı... Kadrosunda Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ı tanımak neredeyse imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medya gündeminde.
28.01.2022 09:40
- Son Güncelleme: 28.01.2022 09:46
Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı! O da estetik harikası çıktı...
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak.
Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanınçok konuşulanlarıa rasına girdi. İşte başta Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...