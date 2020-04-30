RAMAZAN İMSAKİYE
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Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece'nin annesi herkesi şaşırttı! İşte anne - kızın 'pes' dedirten benzerliği...

Eda Ece, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, kısa bir süre sonra sosyal medyada tekrar birbirlerini takip etmeye başladı. Samimi tavırları ve doğal görünümü ile milyonların sevgisini kazanan ve Pis Yedili dizisindeki Cimbom lakabı ile hafızalara kazınan güzel oyuncu, bu kez annesiyle gündeme geldi. 29 yaşındaki Eda Ece'nin annesi ile benzerliği dikkat çekti. İşte Eda Ece başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

30.04.2020 18:45 - Son Güncelleme: 30.04.2020 18:51
Eda Ece sevgilisi ile ayrılığın ardından annesiyle gündemde! Anne - kızın benzerliği herkesi şaşırtacak!

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, aralarındaki buzları eritti. İkili, birbirlerini tekrar takip etmeye başladı.

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Eda Ece sevgilisi ile ayrılığın ardından annesiyle gündemde! Anne - kızın benzerliği herkesi şaşırtacak!

Oyuncu Eda Ece, yanında çalışan kadının epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Twitter'dan "55 gündür ilacı gelmiyor. Yurtdışından temin edilen yeşil reçeteli bu ilaç için devlete ihtiyacımız var" yazan oyuncunun mesajına Sağlık Bakanlığı'ndan jet yanıt geldi. Bakanlığın duruma el atması karşısında Ece, "Yürekten teşekkürler" dedi.

Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece'nin annesi herkesi şaşırttı! İşte anne - kızın 'pes' dedirten benzerliği...

Yardımseverliği ve doğal tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece'nin annesinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Pis Yedili'deki Cimbom karakteri ile hafızalara kazınan Eda Ece'nin ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

Eda Ece sevgilisi ile ayrılığın ardından annesiyle gündemde! Anne - kızın benzerliği herkesi şaşırtacak!

ESRA EROL

Eda Ece sevgilisi ile ayrılığın ardından annesiyle gündemde! Anne - kızın benzerliği herkesi şaşırtacak!

ESRA EROLVE ANNESİ

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