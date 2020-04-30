Pis Yedili'nin Cimbom'uydu... Eda Ece'nin annesi herkesi şaşırttı! İşte anne - kızın 'pes' dedirten benzerliği...

Yardımseverliği ve doğal tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece'nin annesinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Pis Yedili'deki Cimbom karakteri ile hafızalara kazınan Eda Ece'nin ve diğer ünlü isimlerin anneleri...