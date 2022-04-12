Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın gerçek haline bakın! Görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı: "Aynı kişi mi?"
Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın gerçek haline bakın! Görenlerin ağzı açık kaldı, kimse tanıyamadı... Eda Ece,Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu. 'PC' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Ahmet Yıldırım'ı görenler, "Aynı kişi mi?" yorumları yapıyor...
12.04.2022 10:17 - Son Güncelleme: 12.04.2022 10:27
KİMSE TANIYAMADI
Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın gerçek haline bakın! Görenlerin ağzı açık kaldı, kimse tanıyamadı...