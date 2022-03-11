Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın görenler şaşkına döndü: "Aynı kişi mi?"

Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmişti. Ahmet'in gerçek halini görenler gözlerine inanamıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...