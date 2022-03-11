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Haberler Magazin Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın görenler şaşkına döndü: "Aynı kişi mi?"

Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın görenler şaşkına döndü: "Aynı kişi mi?"

Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın, görenler şaşkına döndü... Eda Ece,Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu. 'PC' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Ahmet Yıldırım'ı görenler, "Aynı kişi mi?" yorumları yapıyor...

11.03.2022 17:47 - Son Güncelleme: 11.03.2022 17:47
Pis Yedili’nin Albino PC’si Ahmet Yıldırım’a bakın görenler şaşkına döndü: Aynı kişi mi?

"Aynı kişi mi?"

Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın, görenler şaşkına döndü...

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Pis Yedili’nin Albino PC’si Ahmet Yıldırım’a bakın görenler şaşkına döndü: Aynı kişi mi?

Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmişti. Ahmet'in gerçek halini görenler gözlerine inanamıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Pis Yedili’nin Albino PC’si Ahmet Yıldırım’a bakın görenler şaşkına döndü: Aynı kişi mi?

Kader

Pis Yedili’nin Albino PC’si Ahmet Yıldırım’a bakın görenler şaşkına döndü: Aynı kişi mi?

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı.

Pis Yedili’nin Albino PC’si Ahmet Yıldırım’a bakın görenler şaşkına döndü: Aynı kişi mi?

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