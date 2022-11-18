Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın! Eda Ece'nin rol arkadaşıydı görenler şaştı kaldı kimse tanıyamadı: "Aynı kişi mi?"
Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın! Eda Ece'nin rol arkadaşıydı görenler şaştı kaldı kimse tanıyamadı. 'İkoncanlar' adını verdikleri zengin arkadaş grubuyla tanışan 7 arkadaşın hikayesini anlatan Pis Yedili dizisinin başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür, Bükre Atala gibi isimler paylaşıyordu. Sevilen oyuncular hala gündemde yerini korumaya devam ediyor. Pis Yedili dizisinde 'PC' lakaplı albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım'ı görenler, "Aynı kişi mi?" yorumları yapıyor.
18.11.2022 10:03 - Son Güncelleme: 18.11.2022 10:12
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'a bakın! Eda Ece'nin rol arkadaşıydı görenler şaştı kaldı kimse tanıyamadı.
Eda Ece,Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi.