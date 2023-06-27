Pınar Eliçe'nin boyu kadar bir kızı olduğunu görenler gözlerine inanamadı! Annesinin boyunu çokta geçti işte Eliçe'nin kızı Helin
Bir dönemin sahnelerin aranan assolisti şimdilerin magazin programı yorumcusu olan Pınar Eliçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Magazin gündeminde çok konuşulan açıklamalarıyla adından söz ettiren Eliçe, son olarak kızı Helin'i paylaştı. Pınar Eliçe'nin kızı Helin'in son halini görenler inanamadıı. İşte annesinin boyuna yetişen Helin ve ünlülerin merak edilen çocukları...
27.06.2023 09:29 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:30
Son dönemde magazin gündemine yöne veren açıklamalarıyla adından söz ettiren Pınar Eliçe bu kez kızıyla gündemde.