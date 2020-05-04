RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Pınar Dilşeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Pınar Dilşeker ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...

04.05.2020 09:50 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:51
Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Pınar Dilşeker ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...

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Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

Ebru Gündeş

Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

Ezgi Mola

Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

Buse Varol

Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

Onur Büyüktopçu

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