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Haberler Magazin Pınar Deniz'in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: "Yiğit'ten sonra..."

Pınar Deniz'in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: "Yiğit'ten sonra..."

Pınar Deniz'in derin mi derin göğüs dekolteli tercihi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Deniz son haliyle gündem oldu. Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 28 yaşındaki oyuncu, bir markanın yüzü oldu. Marka için katıldığı gecede göbeğine kadar dekoltesiyle tüm bakışları üzerine çeken Pınar Deniz sevgilisinden bir süre önce ayrılmış ve yeni aşka yelken açtığı iddiasıyla gündem olmuştu. Deniz'i gören sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncu için, "Yiğit'ten sonra epey yiğit oldu" şeklinde yorumlar yaptı.

24.03.2022 09:06 - Son Güncelleme: 24.03.2022 09:16
Pınar Deniz’in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: Yiğit’ten sonra...

"YİĞİT'TEN SONRA..."

Pınar Deniz'in derin mi derin göğüs dekolteli minisi sosyal medya gündeminde. Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Deniz’in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: Yiğit’ten sonra...

Kaan Urgancıoğlu ile rol aldığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz, dün gece katıldığı bir etkinliğin yıldız ismiydi.

Pınar Deniz’in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: Yiğit’ten sonra...

DEKOLTE GÖBEĞE KADAR İNDİ

Her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu. Pınar Deniz marka için katıldığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti. Siyah renkte bir elbise giyen Deniz, göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Pınar Deniz’in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: Yiğit’ten sonra...

Pınar'ın bu hallerini beğenerek, "Bu güzellik şaka mı?" diyenler de oldu, "Yiğit'ten sonra epey yiğit oldu" diyenler de...

Pınar Deniz’in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: Yiğit’ten sonra...

Yiğit Kirazcı'dan ayrılan, partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştıran Pınar Deniz'in, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan sonra avukat Nail Gönenli ile adı aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.

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