Pınar Deniz'in derin mi derin göğüs dekolteli minisi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı: "Yiğit'ten sonra..."
Pınar Deniz'in derin mi derin göğüs dekolteli tercihi olay! Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Deniz son haliyle gündem oldu. Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 28 yaşındaki oyuncu, bir markanın yüzü oldu. Marka için katıldığı gecede göbeğine kadar dekoltesiyle tüm bakışları üzerine çeken Pınar Deniz sevgilisinden bir süre önce ayrılmış ve yeni aşka yelken açtığı iddiasıyla gündem olmuştu. Deniz'i gören sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncu için, "Yiğit'ten sonra epey yiğit oldu" şeklinde yorumlar yaptı.
"YİĞİT'TEN SONRA..."
Pınar Deniz'in derin mi derin göğüs dekolteli minisi sosyal medya gündeminde. Sütyen giymedi göbeğine kadar uzanan dekolteye yorum yağdı...
Kaan Urgancıoğlu ile rol aldığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz, dün gece katıldığı bir etkinliğin yıldız ismiydi.
DEKOLTE GÖBEĞE KADAR İNDİ
Her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu. Pınar Deniz marka için katıldığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti. Siyah renkte bir elbise giyen Deniz, göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Yiğit Kirazcı'dan ayrılan, partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştıran Pınar Deniz'in, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan sonra avukat Nail Gönenli ile adı aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.