Pınar Deniz'in ayna pozu sosyal medyayı salladı güzelliği hayran bırakı! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri olan Yargı'nın Ceylin'ine bakın!
Pınar Deniz'in ayna pozu sosyal medyayı salladı güzelliği hayran bırakı! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri olan Yargı'nın Ceylin'ini gören bir kez daha bakıyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in Instagram karesi kısa sürede gündem oldu.
12.01.2022 16:58
- Son Güncelleme: 12.01.2022 16:58
Pınar Deniz'in ayna pozu sosyal medya gündeminde. Kaan Urgancıoğlu'nun partneri olan Yargı'nın Ceylin'ine bakın, herkes hayran kaldı.
PINAR DENİZ KİMDİR?
4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okudu fakat mezun olmadı. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı.
Şimdilerde Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak bu karesini yayınlayan Pınar Deniz'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Pınar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...