Pınar Deniz'den bikini şov! Filtresiz makyajsız objektif karşısına geçti sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu
Pınar Deniz'den bikini şov! Filtresiz makyajsız objektif karşısına geçti… Bir dönem adı Engin Akyürek'le anılan 27 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Deniz'in birlikte film çektiği Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialar karşında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Pınar Deniz'in o paylaşımı…
09.06.2021 22:02
- Son Güncelleme: 09.06.2021 22:40
Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz'in, Aşkın Kıyameti adlı projede birlikte rol aldığı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialar karşında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
'Aşkın Kıyameti'nin çekimleri için bir süredir Marmaris'te bulunan Pınar Deniz, bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz'in sıfır makyajsız objektif karşısına geçtiği paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterirken Deniz'i iltifat yağmuruna tuttu. İşte başta Pınar Deniz'in sıfır makyaj bikinili pozu olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…