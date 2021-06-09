Pınar Deniz'den bikini şov! Filtresiz makyajsız objektif karşısına geçti sosyal medyayı yaktı kavurdu herkes onu konuştu

Pınar Deniz'den bikini şov! Filtresiz makyajsız objektif karşısına geçti… Bir dönem adı Engin Akyürek'le anılan 27 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Deniz'in birlikte film çektiği Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialar karşında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Pınar Deniz'in o paylaşımı…

09.06.2021 22:02 - Son Güncelleme: 09.06.2021 22:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





