Pınar Deniz ve Berk Cankat aşk yaşıyor! Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Birlikte rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Pınar Deniz ve Berk Cankat, ilişkilerini dizi dışına da taşıdı. Gerçek hayatta da sevgili olan oyuncu çift, bir Avm'de objektiflere yakalandı. Peki, Pınar Deniz kimdir? İşte aşklarını dolu dizgin yaşayan Pınar Deniz ve Berk Cankat'ın objektiflere takıldığı mutlu görüntüleri...

8 Kasım 2018 Perşembe, 17:36:18 Güncelleme: 17:41:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





