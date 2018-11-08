Pınar Deniz ve Berk Cankat aşk yaşıyor! Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Birlikte rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Pınar Deniz ve Berk Cankat, ilişkilerini dizi dışına da taşıdı. Gerçek hayatta da sevgili olan oyuncu çift, bir Avm'de objektiflere yakalandı. Peki, Pınar Deniz kimdir? İşte aşklarını dolu dizgin yaşayan Pınar Deniz ve Berk Cankat'ın objektiflere takıldığı mutlu görüntüleri...

8 Kasım 2018 Perşembe, 17:36:18 Güncelleme: 17:41:00
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Pınar Deniz ve Berk Cankat aşk yaşıyor! Pınar Deniz kimdir?

Bir kanalda yayınlanan dizinin başrol oyuncularından Pınar Deniz ile Berk Cankat'ın, aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Pınar Deniz ve Berk Cankat aşk yaşıyor! Pınar Deniz kimdir?

Kısa bir süre önce sona eren yapımda iki sevgiliyi canlandıran Deniz ile Cankat, dizideki ilişkilerini gerçek hayata taşıdılar.

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Pınar Deniz ve Berk Cankat aşk yaşıyor! Pınar Deniz kimdir?

Yeni aşıklar Pınar Deniz ve Berk Cankat, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de ilk kez objektiflere takıldı.

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Pınar Deniz ve Berk Cankat aşk yaşıyor! Pınar Deniz kimdir?

'FAZLA ÇEKMEYİN UTANIYORUZ'

Bir kafede yemek yedikten sonra alışveriş yapan sevgililer, "Fazla çekmeyin çok utanıyoruz" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Pınar Deniz ve Berk Cankat aşk yaşıyor! Pınar Deniz kimdir?

Güzel oyuncunun, sevgilisi Berk Cankat'ın yüzünü okşayıp elleriyle yemek yedirmesi gözlerden kaçmadı.

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