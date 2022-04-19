Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: "Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?"

"KAN, TER, GÖZYAŞI DEDİKLERİ BU MUDUR?"

Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı, doğal güzelliği ortalığı yıktı geçti. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, Instagram paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu.