RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: "Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?"

Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: "Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?"

Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı. "Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?" notuyla spor sonrası halini paylaşan başarılı oyuncu Pınar, güzelliği ile bir kez daha hayran bıraktı. Doğal hali ile dikkat çeken Pınar Deniz'in soyunma odasından paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

19.04.2022 17:20 - Son Güncelleme: 19.04.2022 17:20
Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?

"KAN, TER, GÖZYAŞI DEDİKLERİ BU MUDUR?"

Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı, doğal güzelliği ortalığı yıktı geçti. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, Instagram paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu.

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Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?

BUKET AYDIN

İşte başta Pınar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor kareleri...

Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?

Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?

SONGÜL KARLI

Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?

Songül karlı'dan gelen spor kareleri

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