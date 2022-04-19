Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı: "Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?"
Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı ortalık yıkıldı. "Kan, ter, gözyaşı dedikleri bu mudur?" notuyla spor sonrası halini paylaşan başarılı oyuncu Pınar, güzelliği ile bir kez daha hayran bıraktı. Doğal hali ile dikkat çeken Pınar Deniz'in soyunma odasından paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
19.04.2022 17:20 - Son Güncelleme: 19.04.2022 17:20
"KAN, TER, GÖZYAŞI DEDİKLERİ BU MUDUR?"
Pınar Deniz spor sonrası soyunma odasından paylaştı, doğal güzelliği ortalığı yıktı geçti. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, Instagram paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu.