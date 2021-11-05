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Haberler Magazin Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı

Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 Kasım 1993 doğum olan Pınar Deniz'in doğum gününde merak edip araştırma yapanlar oyuncu sevgilisinin dudak dudağa kutlama pozunu görünce şaştı kaldı. İşte Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı o poz ve ünlülerin merak edilen sevgilileri ve eşleri...

05.11.2021 09:08 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:10
Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı

Pınar Deniz, başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile izleyiciyle buluşuyor.

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Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı dudak dudağa poz sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı

4 Kasım 1993 doğumlu olan Pınar Deniz, doğum gününü kutlayan yakınlarının paylaşımlarını Instagram'ının hikaye bölümünden yeniden paylaştı.

Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı

Bunlardan biri de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı'ydı. Bir süre aşklarını gizli tutmayı tercih eden çiftin bu paylaşımı ağızları açık bıraktı.

Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı

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