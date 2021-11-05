Pınar Deniz sevgilisiyle dudak dudağa! Sevgilisi Yiğit Kirazcı doğum günü dolayısıyla aşka geldi şak diye paylaştı
Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 Kasım 1993 doğum olan Pınar Deniz'in doğum gününde merak edip araştırma yapanlar oyuncu sevgilisinin dudak dudağa kutlama pozunu görünce şaştı kaldı. İşte Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı o poz ve ünlülerin merak edilen sevgilileri ve eşleri...
05.11.2021 09:08
- Son Güncelleme: 05.11.2021 09:10
4 Kasım 1993 doğumlu olan Pınar Deniz, doğum gününü kutlayan yakınlarının paylaşımlarını Instagram'ının hikaye bölümünden yeniden paylaştı.
Bunlardan biri de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı'ydı. Bir süre aşklarını gizli tutmayı tercih eden çiftin bu paylaşımı ağızları açık bıraktı.