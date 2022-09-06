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Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım, geçen haftalarda meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuş ve ikilinin Polenezköy'de birlikte görüldüğü öne sürülmüştü. Konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, ilk kez beraber görüntülendi. El ele kameralara yansıyan Deniz ile Yıldırım, kendilerine yöneltilen soruları da içtenlikle yanıtladı. Bakın Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana nasıl duyurdu...

06.09.2022 22:12 - Son Güncelleme: 06.09.2022 22:12
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü

Ezgi Eyüboğlu ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Kaan Yıldırım, Hadise ile büyük bir aşk yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü

Ünlü oyuncunun adı daha sonra ise meslektaşı Hande Erçel ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü

Kısa bir süre Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım, son olarak Pınar Deniz'le aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü

Yıldırım'ın, Yargı dizisinin başrolüyle Polenezköy'de birlikte görüldüğü öne sürülmüştü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü

İkilinin tanışmalarının ortak arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu sayesinde olduğu konuşulurken yılın aşk bombası patladı.

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