Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana duyurdu! İlk kare geldi! Suskunluğunu bozan çift sosyal medya ikiye böldü
Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım, geçen haftalarda meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuş ve ikilinin Polenezköy'de birlikte görüldüğü öne sürülmüştü. Konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, ilk kez beraber görüntülendi. El ele kameralara yansıyan Deniz ile Yıldırım, kendilerine yöneltilen soruları da içtenlikle yanıtladı. Bakın Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını dosta düşmana nasıl duyurdu...
06.09.2022 22:12 - Son Güncelleme: 06.09.2022 22:12
Ezgi Eyüboğlu ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Kaan Yıldırım, Hadise ile büyük bir aşk yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştü.
Kısa bir süre Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım, son olarak Pınar Deniz'le aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.