Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...
Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıkan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, en cesur haliyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj poz veren Deniz, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Deniz'in o paylaşımı...
28.06.2023 16:21 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:21
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.