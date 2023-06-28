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Haberler Magazin Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...

Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...

Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıkan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, en cesur haliyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj poz veren Deniz, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Deniz'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.06.2023 16:21 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:21
Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

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Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...

Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...

Sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıkan oyuncu, bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Deniz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda Deniz'in makyajsız hali beğeni topladı.

Pınar Deniz en cesur haliyle sosyal medyanın gündeminde! Baş aşağı çekip yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik sevgilisi...

İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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