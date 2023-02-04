Pınar Deniz aşka gelip Kaan Yıldırım’la paylaştı! Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nın yorumu dikkat çekti! “Kıskanmış sanki birileri...”
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birlikte Kopenhag'a giden ünlü çiftten Pınar Deniz, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşıma Deniz'in dizideki partneri Kaan Urgancıoğlu da kayıtsız kalamadı. Urgancıoğlu'nun yorumu birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Bir Instagram kullanıcısı, "Kıskanmış sanki birileri" ifadelerini kullandı. İşte Pınar Deniz'in o paylaşımı ve Kaan Urgancıoğlu'nun yorumu...
04.02.2023 00:56 - Son Güncelleme: 04.02.2023 00:56