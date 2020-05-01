Pınar bu ne hal! Çocuklar Duymasın'ın yıldızına bir bakın Pınar Altuğ gençliğindeki mayolu fotoğrafıyla şoke etti!

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyada çok konuşuldu. Pınar Altuğ; Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları kendisine hayran bıraktı ve ardından Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. 21 yaşındayken "Miss Turkey" yarışmasında birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Altuğ, şimdilerde magazin gündeminin en popüler isimleri arasında. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un o yıllara ait mayolu fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.