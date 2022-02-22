Pınar Aylin'in kızı Maya annesinin boyunu geçti! Pınar Aylin adeta kendisini doğurmuş gören duyan şaşkın! İşte Pınar Aylin'in kızı Maya
Bir dönemin aranan yıldızlarından biri olan Pınar Aylin, ortalıktan elini eteğini çektikten sonra kendisini kızı Maya'ya adadı. Mert Tokatlıoğlu ile 1999-2008 yılları arasında yaptığı evlilikten olan kızı Maya Tokatlıoğlu sosyal medyayı salladı. Önceki akşam kızı Maya ile bir pozunu yayınlayan 49 yaşındaki Pınar Aylin çok konuşuldu. Şarkıcının kızını gören hayran kalırken "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.
22.02.2022 11:50 - Son Güncelleme: 22.02.2022 11:50
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Aylin, Instagram hesabında 19 yaşındaki kızı Maya ile bir paylaşımda bulundu. Aylin'in paylaşımı sosyal medyaya dikkat çekerken Maya'yı gören şaşkına döndü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.