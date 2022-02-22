Pınar Aylin’in kızı Maya annesinin boyunu geçti! Pınar Aylin adeta kendisini doğurmuş gören duyan şaşkın! İşte Pınar Aylin’in kızı Maya

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Aylin, Instagram hesabında 19 yaşındaki kızı Maya ile bir paylaşımda bulundu. Aylin'in paylaşımı sosyal medyaya dikkat çekerken Maya'yı gören şaşkına döndü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.