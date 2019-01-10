Pınar Altuğ'un yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, neredeyse yaşını hiç göstermeyenler. Bir güzellik yarışması ile kariyerine başlayan Pınar Altuğ, Türkiye'nin örnek aldığı isimlerden biri oldu. Yağmur Atacan ile olan evliliğinden Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ'un yıllar önceki görüntüsü sizi çok şaşırtacak. İşte ünlülerin değişimleri.
10 Ocak 2019 Perşembe, 10:15:40 Güncelleme: 10:35:53
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