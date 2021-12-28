Pınar Altuğ'un yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı! 'Kendimi ellerine bıraktım' diyen Pınar, eşi ile yatak odası sırlarını ifşa etmişti
Pınar Altuğ'un üstsüz paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kendimi ellerine bıraktım' diyen oyuncu Pınar Altuğ, eşi ile yatak odası sırlarını ifşa etmiş, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, bir güzellik merkezinden paylaşımlarda bulundu. Makyajsız haliyle dikkat çeken Pınar Altuğ'un cesareti takipçilerinin gündeminde...
Pınar Altuğ'un yarı çıplak pozu sosyal medya gündeminde. 'Kendimi ellerine bıraktım' diyen Pınar, eşi ile yatak odası sırlarını ifşa etmişti...
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, gittiği bir güzellik merkezinden paylaştığı yarı çıplak hali ile dikkat çekti. Pınar Altuğ'un makyajsız hali çok konuşuldu.
Pınar Altuğ, evliliği ve özel hayatıyla ilgili özellikle sosyal medyadan gelen çirkin yorumları yanıtsız bırakmıyor. Başarılı oyuncu, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettiriyor.
"GEREKSİZ YORUMLAR ALIYORUM"
Sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştiriler hatırlatılan oyuncu, "Birlikteliğimizde 15 yılı geride bıraktım hâlâ gereksiz yorumlar alıyorum. Boyum kadar kızım var neredeyse ama böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum" şeklinde konuştu. Pınar Altuğ, gelen yıpratıcı yorumlar hakkında "'Nasıl laf çaktım ama…' diyorlar galiba. Tabii biz de armut toplamıyoruz" dedi.