Pınar Altuğ'un süper minili pozunu gören eşi Yağmur Atacan'dan bomba yorum! Takipçileri 'yine yakıyor' dedi kayınvalide de devreye girdi
Pınar Altuğ süper mini elbisesiyle 'yine yakıyor' dedirtti sosyal medya alev aldı! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı gören eşi Yağmur Atacan hemen devreye girdi Pınar'ı yorumsuz bırakmadı. Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, evliliği ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak eşi ile arasındaki yaş farkı hakkında konuşan Pınar, sosyal medyadan paylaştığı mini elbiseli fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü.
Pınar Altuğ'un süper minili pozunu gören eşi Yağmur Atacan'dan bomba yorum! Takipçileri 'yine yakıyor' dedi kayınvalide de devreye girdi.
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle ününe ün katan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden... Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ile sık sık gündeme gelen Altuğ güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Altuğ ve eşi 2008'den beri mutlu bir evlilik yaşıyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan Instagram hesabı açınca, ünlü çift daha çok gündeme gelmeye başladı.
Instagram'ı kullanmayı öğrenmeye çalışırken eşi Pınar Altuğ ile atışmalarını da paylaşan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Atacan eşinin son paylaşımına da yorum yapmadan duramadı.
Pınar Altuğ göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle pozunu paylaştı. Kocası ise poza "Çok güzel çekmişim" yorumunu yaptı. Pınar Altuğ eşine "Evet kocam" yanıtını verdi.
Pınar ile Yağmur'un dikkat çeken sosyal medya konuşmalarının ardından Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont da bu kareyi beğenmeden geçmedi.