Pınar Altuğ'un süper minili pozunu gören eşi Yağmur Atacan'dan bomba yorum! Takipçileri 'yine yakıyor' dedi kayınvalide de devreye girdi.

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle ününe ün katan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden... Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ile sık sık gündeme gelen Altuğ güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Altuğ ve eşi 2008'den beri mutlu bir evlilik yaşıyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan Instagram hesabı açınca, ünlü çift daha çok gündeme gelmeye başladı.