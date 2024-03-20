Pınar Altuğ'un rol arkadaşıydı! Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine'nin son haline bakın! Melek Şahin öyle bir değişti ki...

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Alpaslan Özmol gibi isimlerin bir araya geldiği eski zamanların sevilen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın, sevenleri tarafından hala izlenmeye devam ediyor. 'Meltem mutfak' repliğiyle akıllara kazınan, mutfak sorumlusu Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti! Sosyal medyada epey aktif olan ve son haliyle herkesi şaşkına çeviren Melek Şahin'in son halini görenler tanıyamadı. İşte Çaycı Hüseyin'in karısı Emine'nin son hali...