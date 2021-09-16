Pınar Altuğ'un mini şortlu pozuna kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Yağmur Atacan'la Pınar'ın tekne paylaşımına da sessiz kalmamıştı
Pınar Altuğ'un mini şortlu pozuna kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Yağmur Atacan'la Pınar'ın tekne paylaşımına da sessiz kalmamıştı Nurdan Beykont. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeni ile sık sık eleştirilen hedefinde yer alan Pınar Altuğ'un evliliği magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Su adından bir kızları olan Pınar - Yağmur çifti, '1.5 sene sonra uçağa biniyoruz' diyerek takipçilerinin karşısına çıktı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan Altuğ'un eski haline yorum ve beğeni yağdı. Instagram'dan mini şortlu bir pozunu yayınlayan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen yorum dikkat çekti.
16.09.2021 13:24
- Son Güncelleme: 16.09.2021 13:32
PINAR VE YAĞMUR'UN TATİLİ BİTTİ
Pınar Altuğ'un mini şortlu pozuna kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Yağmur Atacan'la Pınar'ın tekne paylaşımına da sessiz kalmamıştı...
Tatil bitti eve dönüş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da teknelerinde yaptıkları tatil ile gündemem gelen Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çifti, Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Aralarında 8 yaş fark olmasına rağmen dolu dizgin aşk yaşayan ve mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ geçtiğimiz haftalarda bu poz ile dikkat çekmiş, çiftin annesi Nurdan Beykont ise yazdığı yorumla gündem olmuştu.
Tatil dönüşü sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımına kayınvalidesi yine sessiz kalmadı.