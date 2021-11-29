Pınar Altuğ’un mankenlik yıllarına ait görüntüleri olay oldu! ‘Bayan Vizon’ sosyal medyada fırtınalar estirdi gören inanamadı
Pınar Altuğ'un mankenlik yıllarına ait görüntüleri olay oldu! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise yıllar öncesine ait görüntüleriyle sosyal medyaya damga vurdu. 1993 yılında 'Bayan Vizon Show' güzellik yarışmasına katılan Altuğ'un o halleri çok konuşuldu. Siyah sırt dekolteli elbisesiyle podyumda boy gösteren Altuğ'un gençlik hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyada fırtınalar estiren o görüntüleri...
29.11.2021 23:55
- Son Güncelleme: 30.11.2021 00:09
2 Eylül 1974 tarihinde dünyaya gelen Pınar Altuğ, henüz 18 yaşındayken katıldığı "Bayan Vizon Show" güzellik yarışmasında kraliçe seçildi.
Kariyerindeki asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı diziyle yaşayan oyuncunun, gençlik halleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatine çekti.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Pınar Altuğ'un gençlik haline övgüler yağdırırken bir kısmı şimdiki halinin daha güzel olduğunu savundu.