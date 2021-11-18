Pınar Altuğ'un kızı sosyal medyayı salladı! Git gide babası Yağmur Atacan'ın kopyası olan Su'yu gören yorum yapmadan geçmiyor!
Pınar Altuğ'un kızı sosyal medyayı salladı! Git gide babası Yağmur Atacan'ın kopyası olan Su'yu gören yorum yapmadan geçmiyor! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeni ile sık sık eleştirilen hedefinde yer alan Pınar Altuğ'un evliliği magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Su adından bir kızları olan ünlü çift, ailece gittikleri basketbol maçından paylaşımda bulundu. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un paylaşımında Su Atacan'ı görenler, 'Babasının kopyası oldu' demeden geçmiyor. İşte Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan Pınar Altuğ ve ailesi...
18.11.2021 12:37
- Son Güncelleme: 18.11.2021 12:37
Pınar Altuğ'un kızı sosyal medyayı salladı! Git gide babası Yağmur Atacan'ın kopyası olan Su'yu gören yorum yapmadan geçmiyor!
Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştrilere maruz kalan Pınar Altuğ ailece gittikleri basket maçından bir kare paylaştı.