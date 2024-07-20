Pınar Altuğ’un kızı güzelliğiyle annesini solladı! Yağmur Atacan’a benzetiliyordu! “Su gerçekten ismi gibi bir kız oldu dupduru...”

Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2009 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Su adını verdikleri bir kızı oldu. Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un kızı Su'nun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyüyüp genç kız olan Su için Su gerçekten ismi gibi bir kız oldu dupduru su gibi", "Annesi gibi zarif ve güzel" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızının son hali...