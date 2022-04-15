Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızını gören dilini ısırdı! Yağmur Atacan’a benzetilen Su hayran bıraktı! Demet Akalın'ın yorumu...
Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızını gören dilini ısırdı! Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişi. 14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve 2009'da kızı Su'yu kucağına alan Altuğ, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte Londra tatiline çıkan Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği bir pozu Instgram'da paylaştı. Oyuncu çiftin kızları Su'nun son halini gören hayran kalırken Demet Akalın'ın yorumu bir kez daha gündeme geldi. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su...
15.04.2022 22:42 - Son Güncelleme: 15.04.2022 22:42
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, uzun yıllar boyunca Tamer Karadağlı ile başrolü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem hafızalara kazındı.
14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve 2009'da kızı Su'yu kucağına alan Altuğ, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte Londra tatiline çıkan Altuğ, burada eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği bir pozu Instgram'da paylaştı.