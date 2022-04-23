Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su esneme hareketiyle şaşkına çevirdi! İlk yorum Arzum Onan’dan!
Pınar Altuğ'un güzeller güzel kızına bakın! Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son dönemlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına yenilerini ekleyen Altuğ, ilk olarak amuda kalktığı anlara ait bir karesini yayınladı. Altuğ daha sonra ise kızı Su'nun bacakların birbiriyle aynı hizada olduğu ve zıt yönlerde uzandığı 'Şpagat' denilen hareketi yaptığı anları paylaştı. Hem esnekliğiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken Su'ya ilk yorum ise oyuncu Arzum Onan'dan geldi. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...
23.04.2022 19:44 - Son Güncelleme: 23.04.2022 20:50
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, son dönemlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.