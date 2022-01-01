Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi
Pınar Altuğ'un kızı Su'ya bakın! Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oyuncu çiftten Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımda çiftin kızları Su dikkat çekti. Demet Akalın da paylaşıma kayıtsız kalamayarak Su hakkında yorumda bulundu. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su...
01.01.2022 23:25
- Son Güncelleme: 01.01.2022 23:25
14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
ÜNLÜLER KAYITSIZ KALMADI
Seda Sayan paylaşıma nazar emojileri koyarken Demet Akalın, Su için "Ayyyy bu nasıl bir boy uzaması maşallah" yorumunda bulundu.