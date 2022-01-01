Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

Pınar Altuğ'un kızı Su'ya bakın! Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oyuncu çiftten Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımda çiftin kızları Su dikkat çekti. Demet Akalın da paylaşıma kayıtsız kalamayarak Su hakkında yorumda bulundu. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su...

01.01.2022 23:25 - Son Güncelleme: 01.01.2022 23:25
Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan ünlü oyuncu, bu kez aile fotoğrafıyla çok konuşuldu.

Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

Söz konusu paylaşımda Atacan çiftinin kızları Su dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek Su için 'Genç kız olmuş', 'Maşallah çok güzel' yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

ÜNLÜLER KAYITSIZ KALMADI
Seda Sayan paylaşıma nazar emojileri koyarken Demet Akalın, Su için "Ayyyy bu nasıl bir boy uzaması maşallah" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA