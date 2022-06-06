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Haberler Magazin Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı

Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı

Pınar Altuğ'un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir alışveriş merkezinde kızı Su Atacan ile kameralara yansıdı. Annesi ile birlikte alışveriş keyfi yapan Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. Annesinin boyuna yetişen genç kız güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su'nun son hali...

06.06.2022 18:43 - Son Güncelleme: 06.06.2022 18:43
Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı

Anne-kız alışverişe çıkan ikilinin, basın mensuplarına verdikleri poz ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören fotoğrafta, Su'nun son hali dikkat çekti.

Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı

Annesinin boyuna yetişen Su, güzelliğiyle hayran bırakırken uzun boyuyla dikkat çekti.

Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı

İşte başata Pınar Altuğ'un kızı Su'nun son hali olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

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