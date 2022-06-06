Pınar Altuğ’un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son halini gören dilini ısırdı
Pınar Altuğ'un güzel kızına bakın annesinin boyuna yetişti! Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir alışveriş merkezinde kızı Su Atacan ile kameralara yansıdı. Annesi ile birlikte alışveriş keyfi yapan Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. Annesinin boyuna yetişen genç kız güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su'nun son hali...
06.06.2022 18:43 - Son Güncelleme: 06.06.2022 18:43
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi.