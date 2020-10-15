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Pınar Altuğ'un gençlik hali hayran bıraktı! 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un 90'lı yıllardaki havuz pozu ve değişimi...

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ, Instagram paylaşımları ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle perşembe günleri geçmiş yıllara ait fotoğraflarından paylaşımlarda bulunan 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un gençliği hayran bıraktı. İşte 1990'lı yıllara ait olan Pınar Altuğ'un havuz pozu ve yıllar içerisindeki değişimi...

15.10.2020 14:48 - Son Güncelleme: 15.10.2020 15:08
Pınar Altuğ'un gençlik hali hayran bıraktı! 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un 90'lı yıllardaki havuz pozu ve değişimi...

Çocuklar Duymasın dizisi ile 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Her perşembe geçmiş yıllara ait fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ'un, havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ2un ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Pınar Altuğ'un gençlik hali hayran bıraktı! 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un 90'lı yıllardaki havuz pozu ve değişimi...

ÇAĞLA ŞIKEL

Pınar Altuğ'un gençlik hali hayran bıraktı! 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un 90'lı yıllardaki havuz pozu ve değişimi...
Pınar Altuğ'un gençlik hali hayran bıraktı! 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un 90'lı yıllardaki havuz pozu ve değişimi...

DEMET ŞENER

Pınar Altuğ'un gençlik hali hayran bıraktı! 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un 90'lı yıllardaki havuz pozu ve değişimi...

MEHMET ALİ ERBİL

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