Haberler Galeri Magazin Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar Pınar için yerinde saymış! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar Pınar için yerinde saymış! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Pınar Altuğ'un gençlik hali sosyal medya gündeminde... 2 Eylül 1973 doğumlu Pınar Altuğ, lisedeyken manken oldu. Altuğ 1994 senesinde Miss Turkey güzellik yarışmasına girdi ve 'Türkiye'nin en güzel kadını' oldu. Güzellik yarışması bittikten sonra okulunu bırakan Altuğ, 1995 tarihinde televizyon dünyasına adım attı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile sevilen oyuncu Pınar Altuğ'un başından 2 evlilik geçti. Şu an hala evli olduğu, çocuğunun babası olan Yağmur Atacan ile arasında 9 yaş fark bulunan Pınar Altuğ, güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. İşte çok konuşulan Pınar Altuğ'un gençliği başta olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

24.09.2020 17:52 - Son Güncelleme: 24.09.2020 17:52
Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar Pınar için yerinde saymış! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Pınar Altuğ'un gençliği sosyal medya gündeminde... 45 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Atıığı her adım ve yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'un eski fotoğrafları ve yıllar içerisindeki değişimi, hayranlarının gündeminde.

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Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar Pınar için yerinde saymış! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Mustafa Kemal Atatürk portresi tuttuğu bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Pınar Altuğ herkesi şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Pınar Altuğ için 'Yıllar Pınar için yerinde saymış' yorumunda bulundu. İşte güzelliği ile hala yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar Pınar için yerinde saymış! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Biran Damla Yılmaz

Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar Pınar için yerinde saymış! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Ezgi Eyüboğlu

Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yıllar Pınar için yerinde saymış! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i...

Buse Varol

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