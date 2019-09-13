Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şaşırttı!

Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın başrolü Pınar Altuğ sosyal medyada olay olmaya devam ediyor. Meltem karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları özel hayatına dair her detayı merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu.

13.09.2019 11:31 - Son Güncelleme: 24.11.2019 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





