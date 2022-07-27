Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan olay tekne pozu! "Sıcak, sen, ben" notuyla paylaştı Pınar yastıkla sansürledi.

Eşiyle arasında 8 yaş fark olan Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde uçak anısıyla gündeme gelmişti... Altuğ ve Atacan, öyle eğlenceli bir ilişki yaşıyor ki... Özellikle Atacan, öyle muzip ki bazen eşini zora sokan espriler de yapıyor. İşte onlardan birini de bir uçak seyahatinde yaşadı ikili. Altuğ, arabayla seyahatten hiç hoşlanmıyor çünkü araba çocukluğundan beri onu tutuyor. O yüzden her yere uçakla gitmeyi tercih ediyor. Atacan ise araçla seyahat sevenlerden. Birkaç sene önce Bodrum'a gitmek için Atacan, eşine business class bilet alıyor. Daha sonra Atacan da eşine eşlik etmek istiyor ama bir türlü bilet bulamıyorlar. Son gün uçakta yer açılıyor... İşte bu komik hikayeyi ikili, o günkü gibi eğlenerek anlatıyor. Altuğ, "Yağmur ben rahat edeyim diye bana business bilet almış. Uçak dolu olduğu için ona yer bulamadık. Sonra ekonomiden bir yer açıldı. Hemen aldık. Genelde biz ekonomide uçarız ama bu sefer böyle oldu. Ayrı kaldık uçakta" diye söze başlıyor.