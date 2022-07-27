Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan olay tekne pozu! "Sıcak, sen, ben" notuyla paylaştı Pınar yastıkla sansürledi
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan olay tekne pozu! "Sıcak, sen, ben" notuyla paylaştı ünlü oyuncu Pınar yastıkla sansürledi... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar, eşi Yağmur ve kızları Su ile birlikte her yaz olduğu gibi bu yaz da tekneleriyle mavi sulara açıldı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan aralarındaki 8 yaş farkla sık sık gündeme geliyor. Her ne kadar bazı takipçileri bu durumu eleştirse de bazıları da ikiliyi örnek çift olarak gösteriyor. Sosyal medyadan uzak olan Yağmur Atacan Instagram hesabını açması ile renkli kişiliğini de ortaya çıkarmış oldu. Son dönemde paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Yağmur, eşi Pınar ile tekneden bir poz paylaştı. Eşine bir hayli aşık olan Yağmur'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un bikinili halini kapatmak için yastıkla sansür uyguladığı ileri sürüldü. İşte o görüntü...
2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, evliliği ile sık sık gündeme geliyor. Son dönemde sosyal medya hesabı açarak eşiyle birlikte fotoğraf paylaşan Yağmur Atacan, Instagram'dan paylaştığı tekne pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Eşiyle arasında 8 yaş fark olan Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde uçak anısıyla gündeme gelmişti... Altuğ ve Atacan, öyle eğlenceli bir ilişki yaşıyor ki... Özellikle Atacan, öyle muzip ki bazen eşini zora sokan espriler de yapıyor. İşte onlardan birini de bir uçak seyahatinde yaşadı ikili. Altuğ, arabayla seyahatten hiç hoşlanmıyor çünkü araba çocukluğundan beri onu tutuyor. O yüzden her yere uçakla gitmeyi tercih ediyor. Atacan ise araçla seyahat sevenlerden. Birkaç sene önce Bodrum'a gitmek için Atacan, eşine business class bilet alıyor. Daha sonra Atacan da eşine eşlik etmek istiyor ama bir türlü bilet bulamıyorlar. Son gün uçakta yer açılıyor... İşte bu komik hikayeyi ikili, o günkü gibi eğlenerek anlatıyor. Altuğ, "Yağmur ben rahat edeyim diye bana business bilet almış. Uçak dolu olduğu için ona yer bulamadık. Sonra ekonomiden bir yer açıldı. Hemen aldık. Genelde biz ekonomide uçarız ama bu sefer böyle oldu. Ayrı kaldık uçakta" diye söze başlıyor.
"HERKES KENDİ BÜTÇESİNE GÖRE UÇUYOR"
Her geçen çiftin neden ayrı oturduğunu konuşuyor. Hatta kimi dayanamayıp Atacan'a "Eşiniz önde siz neden buradasınız?" diye soruyor. Muzip oyuncu, o günü şöyle anlatıyor: "Her gören yanımızdan konuşarak geçiyor. 'Bizde herkes kendi bütçesine göre uçuyor. Pınar'la benim gelir seviyem belli. Ben biletimi kendim alıyorum' dedim. İnsanların suratları değişti. Arka tarafta oynamaya devam ediyorum. 'Bazen beni de uçuruyor business'ta' falan diyorum. Herkes Pınar'ı ayıplıyor.