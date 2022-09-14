Pınar Altuğ'un biricik kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su’yu gören dilini ısırdı! “Bu kızımızın güzelliğini ne yapacağız?”
21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Pınar Altuğ, kariyerindeki asıl sıçrayışı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yaşadı. Kariyer kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncunun kızı Su ise güzelliğiyle adeta annesini solladı. Kızıyla bir pozunu yayınlayan Pınar Altuğ'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su'yu gören hayran kaldı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı...
14.09.2022 00:57 - Son Güncelleme: 14.09.2022 00:57
21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci seçilen Pınar Altuğ, Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı.
Ünlü isim, asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.
Kariyer kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Ünlü oyuncunun kızı Su ise güzelliğiyle adeta annesini solladı. Kızıyla bir pozunu yayınlayan Pınar Altuğ'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su'yu gören hayran kaldı.