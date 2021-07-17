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Pınar Altuğ’un bikinili tekne pozu sosyal medyayı salladı! Cesaretini konuşturdu yıllara meydan okudu en doğal hali ile…

Pınar Altuğ'un bikinili tekne pozu sosyal medyayı salladı! Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesi ile birlikte çıktığı tekne tatiline devam eden Altuğ, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Altuğ, paylaşımına 'Filtreye gerek yok' notunu düşerek adeta meydan okudu. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları ise 'Yıllar Pınar'ı teğet geçiyor', 'İşte özgüven işte cesaret' yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

17.07.2021 19:55 - Son Güncelleme: 17.07.2021 20:08
Pınar Altuğ’un bikinili tekne pozu sosyal medyayı salladı! Cesaretini konuşturdu yıllara meydan okudu en doğal hali ile…

Ege'de mavi tura çıkan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Pınar Altuğ’un bikinili tekne pozu sosyal medyayı salladı! Cesaretini konuşturdu yıllara meydan okudu en doğal hali ile…

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ’un bikinili tekne pozu sosyal medyayı salladı! Cesaretini konuşturdu yıllara meydan okudu en doğal hali ile…

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Altuğ, paylaşımına 'Filtreye gerek yok' notunu düşerek adeta meydan okudu.

Pınar Altuğ’un bikinili tekne pozu sosyal medyayı salladı! Cesaretini konuşturdu yıllara meydan okudu en doğal hali ile…

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Pınar Altuğ’un bikinili tekne pozu sosyal medyayı salladı! Cesaretini konuşturdu yıllara meydan okudu en doğal hali ile…

Sosyal medya kullanıcıları, makyajsız pozunu filtresiz ve photoshopsuz yayınlayan 46 yaşındaki ünlü oyuncu için 'Yıllar Pınar'ı teğet geçiyor', 'Yıllara meydan okuyor', 'İşte özgüven işte cesaret' yorumlarında bulundu.