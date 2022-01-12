Pınar Altuğ'un beyaz minili hali kış aylarında ortalığı kasıp kavurdu! Işık kurbanı olan Pınar'dan spor kareleri peş peşe geldi
Pınar Altuğ'un beyaz minili hali kış aylarında ortalığı kasıp kavurdu! Işık kurbanı olan ve sosyal medyada dikkat çeken Pınar'dan spor kareleri peş peşe geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, "Çok acelem var Etiler'de olmam lazım, geç bile kaldım" diyerek hızla gazetecilerin yanından uzaklaştı. Beyazlar içinde görünen Pınar'ın kombini çok konuşuldu. Işığın azizliğine uğrayan ve kamera açısı kurbanı olan Pınar Altuğ kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncudan peş peşe gelen spor kareleri ise dikkat çekti.
12.01.2022 16:13
- Son Güncelleme: 12.01.2022 16:35
Pınar Altuğ'un beyaz minili hali kış aylarında ortalığı kasıp kavurdu! Işık kurbanı olan Pınar'dan spor kareleri peş peşe geldi...
14 yıl önce Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta karnı burnunda halini paylaşmış ve kayınvalidesi Nurdan Hanım'dan gelen yorumla gündeme gelmişti.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Pınar Altuğ, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.