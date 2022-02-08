Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalide Nurdan Beykont bakın neler yazdı! İşte Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi görünen Selma Altuğ
Pınar Altuğ'un anne özlemine ilk yorum kayınvalide Nurdan Beykont'tan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve nostaljik paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Pınar bu kez 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'un doğum gününü yıllar önce çekilen bir kare ile kutladı. Yonca Evcimik, Larissa Gacemer gibi ünlü isimler tarafından yorum yağmuruna tutulan paylaşıma ilk yorum Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan geldi. Pınar'ın, "Canım annem, doğum günün kutlu olsun. Keşke yanımda olsaydın, seni çok özlüyorum" notunu gören Nurdan Hanım, gelinine bakın neler yazdı...
Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalide Nurdan Beykont bakın neler yazdı! İşte Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi görünen Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
İlk evliliğini Umut Elçioğlu ile yapan ve ikinci evliliğini de 2008 yılında Yağmur Atacan ile gerçekleştiren Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi.
Mutlu evlili ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram'dan annesine duyguyu özlemi dile getirdi.
1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmayan ve annesinin nostaljik karesinin altına, "Canım annem, doğum günün kutlu olsun. Keşke yanımda olsaydın, seni çok özlüyorum" notunu yazan Pınar Altuğ'a ilk yorum Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan geldi.
Pınar Altuğ'un kayınvalidesi, "Sen sağlık ve mutluluk içinde upuzun yaşa ki anneni en çok sevindirecek şeyi yapmış ol" yorumu ile dikkat çekti.