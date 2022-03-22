Pınar Altuğ'dan üstsüz paylaşım! Yarı çıplak poz veren Çocuklar Duymasın'ın Meltem'ini gören bir daha baktı en cesur haliyle...
Pınar Altuğ'dan üstsüz paylaşım! Yarı çıplak poz veren Çocuklar Duymasın'ın Meltem'ini gören bir daha baktı en cesur haliyle sosyal medya gündeminde... Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile yatak odası sırlarını ifşa etmiş, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu. 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanıyor. Bir güzellik merkezinden paylaşımda bulunan Pınar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti. 47 yaşındaki oyuncu, pürüzsüz cildiyle hayran bıraktı.
Pınar Altuğ'dan üstsüz paylaşım! Yarı çıplak poz veren Çocuklar Duymasın'ın Meltem'ini gören bir daha baktı, en cesur haliyle dikkat çeken Pınar sosyal medya gündeminde.
2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir güzellik merkezinden paylaşım yaptı. Altuğ, cilt bakımı yaptırdığı anları kayıt altına alırken üstünü havluyla kapatması gözlerden kaçmadı.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, bir güzellik merkezinden paylaşımda bulundu. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Altuğ pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken iddialı pozuyla çok konuşuldu.
"SEKSİ OLMAK İÇİN ÖZEL BİR ŞEY YAPMIYORUM"
Verdiği bir röportajında "Hep güzel ve alımlı mıydın?" sorusunu Altuğ şöyle cevaplamıştı: "Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum. Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var"