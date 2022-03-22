Pınar Altuğ’dan üstsüz paylaşım! Yarı çıplak poz veren Çocuklar Duymasın’ın Meltem’ini gören bir daha baktı en cesur haliyle...

"SEKSİ OLMAK İÇİN ÖZEL BİR ŞEY YAPMIYORUM"

Verdiği bir röportajında "Hep güzel ve alımlı mıydın?" sorusunu Altuğ şöyle cevaplamıştı: "Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum. Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var"